Governo argentino pede desculpas à França após polêmica

Enzo Fernandez se tornou o centro da polêmica - Foto: EDUARDO MUNOZ / AFP

O governo argentino se desculpou com a França por um comentário da vice-presidente Victoria Villarruel, que qualificou o país europeu como "colonialista" e os franceses como "hipócritas" frente ao racismo, após um debate suscitado por cantos da seleção de futebol 'Albiceleste' considerados racistas e homofóbicos, confirmou a presidência nesta sexta-feira, 19.

Karina Milei, secretária da Presidência e irmã do presidente Javier Milei, foi nesta sexta-feira à embaixada da França "explicar que o infeliz comentário ocorrido nas redes sociais foi a título pessoal e que não é a posição do governo misturar questões esportivas com questões diplomáticas", expressou o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

Leia mais:

Campeão com a Argentina se desculpa após cântico racista

Milei demite subsecretário que criticou racismo da Seleção Argentina



Na quarta-feira, 17, Villarruel publicou no X um apoio ao jogador de futebol da seleção argentina Enzo Fernández, questionado na França por que em meio à comemoração do título da Copa América, em 14 de julho, entoou um polêmico cântico futebolístico contra os franceses considerado racista e homofóbico, segundo o vídeo que circulou nas redes.



"Nenhum país colonialista não vai nos amedrontar por uma canção de torcida nem por dizer as verdades que não querem admitir. Basta de simular indignação, hipócritas. Enzo eu te banco (apoio)", escreveu Villarruel.

A polêmica ocorre na semana anterior à viagem do presidente Milei a Paris, convidado pelo governo francês para a abertura dos Jogos Olímpicos.

"As relações diplomáticas com a França estão intactas", avaliou o porta-voz Adorni.