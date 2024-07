Governo Milei quer desculpas de Messi por racismo da Seleção Argentina

Considerado um dos maiores jogadores da história, Messi tem sido cobrado a se posicionar sobre o racismo de seus companheiros - Foto: Juan Mabromata | AFP

O subsecretário nacional de Esportes na Argentina, Julio Garro, afirmou que a Associação de Futebol da Argentina (AFA) e Lionel Messi, como capitão da seleção, devem pedir desculpas pelos cânticos racistas proferidos por jogadores argentinos depois do 16º título da Copa América conquistado pela equipe albiceleste, no último domingo, 14.

Em vídeo publicado nas redes sociais pelo meia Enzo Fernández, da seleção argentina, os jogadores comemoram o título continental cantando uma música racista em provocação ao selecionado de futebol francês, que reúne em seu elenco diversos atletas negros. Na canção, há versos como “joga pela França, mas vêm de Angola” e "sua mãe é nigeriana, seu pai é camaronês, mas no documento tem nacionalidade francesa".

De acordo com o representante do governo de Javier Milei na área de Esportes, o episódio deixou a Argentina mal vista no exterior, mesmo após a conquista de mais um título por sua seleção. Para ele, mesmo não aparecendo no vídeo relatado, Messi deve desculpas como líder da equipe.

"O capitão da seleção também deve pedir desculpa, assim como o presidente da AFA. Como país, isto é algo que nos deixa mal vistos depois de tanta glória", declarou Garro, durante entrevista em uma rádio.

Ainda na opinião de Garro, o futebol precisa se acostumar a pedir desculpas por seus erros, algo que já acontece em outros âmbitos da vida social no mundo.

"Este tema de pedir desculpas foi algo que já chegou à nossa vida social, às escolas e aos clubes, mas ainda não chegou ao futebol propriamente dito", afirmou o subsecretário de Esportes da Argentina.

Responsável por gravar o vídeo, Enzo Fernández usou as redes sociais nesta terça, 16, para se desculpar sobre o fato. Apesar disso, a Federação Francesa de Futebol afirmou que vai fazer uma denúncia formal à FIFA (Federação Internacional de Futebol) contra o racismo dos argentinos.

Nesta quarta, 17, a FIFA declarou que abriu uma investigação sobre o caso.