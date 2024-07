Grandes estrelas se despedem da Eurocopa 2024; veja

Cristiano Ronaldo se despediu da Eurocopa após derrota para a França - Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

A Eurocopa 2024, chegando aos seus capítulos finais, tem sido palco de despedidas emocionantes de alguns dos maiores craques do futebol europeu, cujas trajetórias na maior competição de seleções do continente terminam de maneira frustrante.

Logo na fase de grupos, grandes seleções foram eliminadas, marcando a despedida de seus principais jogadores. Luka Modric, camisa 10 da Croácia, viu sua equipe ser eliminada após um empate em 1 a 1 com a Itália. Apesar de ter marcado o gol croata e sido eleito o craque da partida, o astro do Real Madrid não conseguiu evitar a eliminação precoce de sua equipe. Aos 38 anos e 289 dias, Modric se tornou o jogador mais velho a marcar em uma Eurocopa.

Outro ícone do futebol que se despediu da Eurocopa na fase de grupos foi Robert Lewandowski. O polonês, eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2020/21, não conseguiu evitar a eliminação de sua seleção após a derrota por 2 a 1 para a Holanda. Apesar de não conquistar nenhuma vitória na competição, Lewandowski marcou seu primeiro gol em Eurocopas, de pênalti, contra a França, garantindo o único ponto da Polônia. Aos 35 anos, o atacante do Barcelona ainda não pensa em aposentadoria e terá 39 anos no próximo ciclo.

Leia mais:

França elimina Portugal nos pênaltis e se classifica para a semifinal

Na prorrogação, Espanha vence Alemanha e vai à semifinal da Eurocopa

Nas quartas de final, a Alemanha viu a despedida de alguns de seus maiores ídolos após a eliminação para a Espanha. Manuel Neuer, considerado um dos melhores goleiros do mundo, aos 38 anos, segue como titular absoluto no Bayern de Munique e ainda não deu sinais de aposentadoria. Thomas Müller, de 34 anos, oscila entre titular e reserva no Bayern, e na próxima Eurocopa terá 38 anos. A partida contra a Espanha marcou também a última aparição de Toni Kroos no futebol. O meia de 34 anos, que se despediu do Real Madrid após uma temporada brilhante, anunciou sua aposentadoria dos gramados e da seleção alemã.

Portugal também enfrentou despedidas dolorosas com a eliminação para a França nas quartas de final. Cristiano Ronaldo e Pepe são dois dos medalhões que provavelmente não voltarão para a próxima edição da Eurocopa. O zagueiro, aos 41 anos, considera jogar até dezembro de 2024 ou, no máximo, até o primeiro semestre de 2025. Cristiano Ronaldo, aos 39 anos, ainda não fala em encerrar a carreira. O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi o artilheiro da última temporada com 54 gols, superando nomes como Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland, e ainda não deu sinais de que pretende parar de atuar pela seleção portuguesa.