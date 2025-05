Grão-Mestre que levou o Krav Magá para o Brasil faz evento em Salvador

Grão-Mestre Kobi no tatame - Foto: Divulgação

Quem conheceu, se apaixonou e aprendeu a defender a própria vida por meio do Krav Magá em Salvador, deve esse conhecimento ao Grão-Mestre Kobi Lichtenstein. Vindo de Israel, onde foi treinado pelo próprio criador da arte de defesa pessoal, o lutador trouxe o Krav Magá para a América Latina, lutando contra a violência e promovendo a defesa dos mais fracos.

Trinta e cinco anos depois, o Grão-Mestre fará um evento em Salvador, comemorando o crescimento da modalidade no Brasil e incentivando novos soteropolitanos a conhecerem e praticarem a defesa pessoal. O evento na Associação Atlética da Bahia às 18h será aberto ao público, e contará com demonstrações de alunos e professores de Krav Magá no Brasil.

Grão-Mestre Kobi lutando no tatame | Foto: Divulgação

No palco, histórias de vidas que foram salvas pela prática da defesa pessoal com o Krav Magá encantarão os ouvidos de quem assiste, propagando a filosofia da modalidade: qualquer pessoa é capaz de proteger a si mesma.

“Aqui, você iguala todo mundo. Você elimina a vantagem e a necessidade da força bruta através da objetividade do Krav Magá. A gente trabalha em cima dos pontos mais fracos e sensíveis do corpo do agressor, para tirar a capacidade de ação”, explica o Grão-Mestre.

O Krav Magá usa pontos fracos do agressor para desestabilizá-lo | Foto: Divulgação

“O Krav Magá aborda a única coisa que o ser humano não consegue se acostumar. O ser humano se acostuma à fome, calor, frio, qualquer coisa. Não se acostuma à violência. Todo mundo tem medo. A pergunta é o que você faz com esse medo”, completa.

A função do Krav Magá, então, é ensinar como usar o medo a seu favor, não deixando que ele te domine e aprendendo a usar as habilidades que já estão presentes no seu corpo para aplicar golpes da maneira certa e se defender de agressores. Nas aulas, simulações de perigos da vida real preparam os alunos física e psicologicamente para se defenderem, seguindo os ideais do Krav Magá.

Grão-Mestre Kobi em aula de Krav Magá | Foto: Divulgação

No palco, será contada também a história do Grão-Mestre Kobi, que chegou ao Brasil em 18 de janeiro de 1990, atualmente dia nacional do Krav Magá, para ajudar brasileiros a lutarem contra o próprio medo e sofrerem menos com a violência que assola o país.

“Minha primeira dificuldade neste país foi ensinar as pessoas a falarem ‘Krav Magá’”, brinca o Grão-Mestre. Desde que chegou, disseminou tanto a cultura do Krav que foi no Brasil a aula de defesa pessoal que entrou para o Guinness Book como maior do mundo, com a presença de 2.212 alunos de 28 países em cinco dias de evento em comemoração ao centenário de Imi Lichtenfeld, criador do Krav.