Grupo A TARDE vence em duas categorias no Melhores do Esporte da Bahia

O Grupo A TARDE foi um dos destaques da 11ª edição do Melhores do Esporte da Bahia, realizada na noite da última quarta-feira, 30. O veículo foi reconhecido em duas das principais categorias da premiação: Melhor Jornal Impresso e Melhor Site (Portal).

A cerimônia reuniu cerca de 200 homenageados, entre atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e profissionais da imprensa, em um evento marcado pelo reconhecimento ao desempenho esportivo no estado. Promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, a premiação é considerada uma das mais importantes do calendário esportivo da Bahia.

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Ao receber os troféus, o coordenador do Portal A TARDE, Rafael Tiago, destacou o trabalho de "uma equipe que respira esporte 24 horas por dia", e a importância do reconhecimento.

"Subir aqui para receber esses dois prêmios me enche de orgulho, mas não subo sozinho. Represento uma equipe que respira esporte 24 horas por dia. Ser escolhido como o Melhor Jornal e o Melhor Portal pelo prêmio Melhores do Esporte mostra que estamos no caminho certo, unindo a tradição de um veículo centenário com a inovação que o digital exige. Agradeço à SUDESB pelo reconhecimento e, principalmente, ao nosso time de esportes", disse Rafael Tiago, coordenador do Portal A TARDE.

Vocês são os craques que fazem o Portal e o Jornal A TARDE serem a referência que são hoje. Esse troféu é de todos nós! Rafael Tiago - coordenador do Portal A TARDE

À direita: Rafael Tiago, coordenador do Portal A TARDE | Foto: Kaique Xavier

Além da premiação ao Grupo A TARDE, a noite celebrou nomes de destaque do esporte baiano. A atleta Núbia de Oliveira foi eleita a Melhor Atleta Feminina do ano, enquanto Uri Valadão levou o prêmio de Melhor Atleta Masculino.

Durante a cerimônia, o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, ressaltou a importância dos investimentos para o crescimento do esporte no estado. Já o secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, destacou a ampliação dos recursos e programas de incentivo aos atletas.

Principais vencedores da premiação: