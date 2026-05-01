Melhores do Esporte da Bahia: veja quem são os grandes vencedores

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A noite desta quarta-feira ,30 foi marcada por uma celebração digna de um “Oscar” do esporte baiano. Na 11ª edição do Melhores do Esporte da Bahia, atletas amadores e profissionais tiveram seus talentos reconhecidos e subiram ao palco para receber as homenagens ao longo da cerimônia.

Entre quase 200 premiados — incluindo atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e representantes da imprensa esportiva —, destacaram-se Núbia de Oliveira, eleita a Melhor Atleta Feminina do ano e especialista em atletismo, e Uri Valadão, do bodyboarding, que conquistou o prêmio de Melhor Atleta Masculino.

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Durante o evento, o Grupo A TARDE foi reconhecido com os prêmios de Melhor Jornal Impresso e Melhor Site (Portal).



"É fruto de uma trajetória de investimentos públicos e privados. O governo do estado, as prefeituras municipais, as federações, as empresas que investem no esporte, pelo programa Faz Atleta", disse Vicente Neto, diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Esse comitê olímpico baiano tem dado bons frutos e é ampliado para outras modalidades Vicente Neto

Secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos também destacou o crescimento do esporte baiano nos últimos anos.

Saltamos de 10 para 15 bilhões ao ano (de reais), conseguimos ampliar os investimentos do Bolsa Esporte. Nosso programa, para você ter noção, ele é similar ao do governo federal. Nenhum outro estado paga os valores para os atletas que estão competindo em competições como o estado da Bahia.

É óbvio, o esporte, ele precisa de muitos investimentos, a gente entende que ele precisa de mais. Augusto Vasconcelos - Secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia

Veja os principais vencedores:

Atleta Masculino: Uri Valadão (Bodyboarding)

Atleta Feminina: Núbia de Oliveira (Atletismo)

Atleta Paradesportista Masculino: Dijackson Passos dos Santos (Surf)

Atleta Paradesportista Feminina: Kethiley Emanuely Macêdo Rocha (Atletismo)

Federação Esportiva: Federação Bahiana de Ciclismo (FBC)

Árbitro: Vanda Maria Portugal e Souza (Ginástica)

Evento Esportivo: Malacara Race 500 – Chapada Diamantina

Instituição Social: Remo AD Futebol Feminino

Órgão Público Destaque: Prefeitura Municipal de Castro Alves

A premiação do Melhores do Esporte da Bahia é promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

