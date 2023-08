Grupo B: Austrália e Nigéria classificam para oitavas; Canadá da adeus

Austrália recebeu o Canadá, diante da sua torcida, em busca da última vaga do Grupo B da Copa do Mundo feminina 2023. Sendo empurradas pela torcida presente no estádio, a seleção anfitriã do torneio venceu por 4x0 e não só garantiram a classificação, mas também o primeiro lugar, após Nigéria em Irlanda empatarem em 0x0. Os gols foram feitos por Harley Raso (2x), Mary Fowler e Stephanie Catley.

O Canadá, atual campeão olímpico, empatou o primeiro jogo contra a Nigéria, ganhou o segundo diante da Irlanda e perdeu na última rodada, desta forma, somando somente 4 pontos, não o suficiente para conquistar uma vaga para as oitavas de final da competição.

Para a próxima fase, Austrália e Nigéria enfrentarão as classificadas do grupo D, Inglaterra, que já está com a vaga garantida, e China ou Dinamarca, a decisão acontecerá na manhã da terça-feira, 1, às 8 horas.

O jogo:

Em um partida com equilíbrio tático e físico, a Austrália, que jogou diante da sua torcida, foi empurrado pela emoção dos mais de 27 mil torcedores presentes no estádio. Desta forma, a primeira chance efetiva veio das “Matildas”, como são chamas as jogadoras da Austrália, e põe efetiva nisso! Stephanie Catley disparou pela esquerda, que lançou em direção ao segundo pau, após a defesa canadense tirar mal, Harley Raso dominou e bateu cruzado, abrindo o placar. 1x0 Austrália.

O dia estava inspirado para Raso, que não demorou para ter a sua segunda grande chance, apareceu no segundo pau e finalizou de primeira, desta vez, Sheridan, goleira do Canadá, fez grande defesa. Sentindo a intensidade da Austrália, as canadense, aparentando estar com o psicólogo abalado, não conseguiram criar grandes chances, abrindo espaços para o contra-ataque australiano. Lembra do dia inspirado para Harley Raso? Veio mais um! Em um escanteio pela esquerda, a defesa canadense se atrapalhou na jogada e deu sobra a camisa 16, que estufou as redes e ampliou a vantagem. 2x0 Austrália.

No segundo tempo, precisando de uma urgente reação, a técnica Beverly Priestman da seleção do Canadá fez 4 mudanças, surpreendo a todos, entraram Cloe Lacasse, Sophie Schmidt, Deanne Rose, Allysha Chapman. Apesar das novas peças, o Canadá não mostrou grande mudança no seu desempenho, na prática, quem chegou com periga na área adversária foi, novamente, a Austrália, desta vez com Cooney-Croos, que deu um belo chute de fora da área, obrigando Sheridan a fazer mais uma grande defesa.

O Canadá tinha a maior porcentagem da posse de bola, entretanto, não conseguia trabalhar as suas jogadas de forma ofensiva. A Austrália, por sua vez, estava em um ritmo ofensivo intenso, não atoa, ampliou o placar novamente. Após Foord disparar pela esquerda e cruzar para a pequena área, Mary Fowler chegou sozinha e conseguiu a finalização, que bateu na trave antes de entrar e garantir o terceiro gol da equipe australiana.

Já nos acréscimos, após checagem do árbitro de vídeo, a árbitra francesa Stephanie Frappart pegou um pisão da Flamingo no pé da australiana Gorry e marcou penalidade máxima. Com a chance de trocar a vitória em goleada, Stephanie Catley estufou o canto direito do gol, sem chance para Sheridan, que não conseguiu chegar na bola. Placar final.