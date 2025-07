Gustavo Vieira aponta nova abordagem do Vitória na janela de transferências

Gustavo Vieira é o diretor executivo de futebol do Vitória - Foto: João Grassi / Portal A TARDE

A pausa do Campeonato Brasileiro após a 12ª rodada trouxe uma particularidade inédita para a janela de transferências do meio do ano. Com a bola parada e o calendário travado, os clubes precisaram repensar estratégias, e, no Vitória, o desafio foi transformado em oportunidade. É o que garante o executivo de futebol do clube, Gustavo Vieira.

“Essa é uma janela atípica. Diferente de tudo que a gente viveu até aqui. Tem pausa, não tem jogo, não tem treino no dia a dia. O assunto vira só transferências. E quando a bola para, a expectativa do torcedor cresce. Mas, ao mesmo tempo, as dificuldades também aumentam”, afirmou Gustavo em entrevista coletiva.

O principal obstáculo é a chamada “regra dos sete jogos”, que impede atletas que já atuaram sete vezes na Série A de defender outro clube da mesma divisão. O resultado é uma drástica redução nas opções no mercado interno, levando os clubes a reavaliarem suas rotas.

“O universo de atletas nacionais que nos interessa já está praticamente esgotado. É um desafio que atinge todo mundo, mas que a gente está tentando transformar em oportunidade. Estamos olhando para onde poucos estão olhando”, pontuou o dirigente.

Com isso, o Vitória tem apostado em alternativas internacionais. A recente contratação do meia português Rúben Rodrigues, que fez carreira no futebol europeu, é exemplo do novo perfil buscado pela diretoria.

“Buscar fora é o caminho. Mas não é qualquer fora. É olhar com inteligência, com critério. Alternativas que não são óbvias, que fogem do radar comum dos clubes brasileiros. É isso que vai fazer a diferença”, completou.

Segundo Gustavo, o atual momento exige criatividade no mercado de transferências e principalmente, planejamento.

“É uma janela para quem pensa diferente. Quem não se adaptar, vai ficar para trás”, declarou.