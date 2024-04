Hebert Conceição desafia Esquiva Falcão para duelo no Boxe na Bahia | A TARDE

A novela do boxe brasileiro vai ganhar mais um episódio com, desta vez, Hebert Conceição desafiando Esquiva Falcão para um embate no ringue, por meio de uma postagem realizada na manhã deste sábado, 30, nas redes sociais de Hebert.

O baiano, medalhista olímpico de ouro em Tóquio-2020, está disposto a enfrentar o capixaba que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres em 2012, em seu estado natal, na Bahia. Porém, Esquiva Falcão respondeu que aceita o desafio com uma condição: a luta ocorra terá que ocorrer em um estado neutro.

Ambos os pugilistas são medalhistas olímpicos. Hebert Conceição conquistou o ouro na categoria peso médio em Tóquio, enquanto Esquiva Falcão brilhou nos Jogos de Londres trazendo para o Brasil a medalha de prata.