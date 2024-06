Hebert Conceição e Esquiva Falcão se enfrentam em junho | A TARDE

A data da luta entre o baiano Hebert Conceição e Esquiva Falcão já foi definida e acontecerá no evento Spaten Fight Night, que terá como luta principal Anderson Silva e Chael Sonnen, no dia 15 de junho.

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, Hebert Conceição vem trilhando com sucesso sua carreira no boxe profissional. O pupilo de Luiz Dórea está invicto com cinco lutas, com três destas vitórias sendo por nocaute.

Esquiva Falcão, por sua vez, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012. No boxe profissional, ele venceu 30 combates (20 por nocaute) e perdeu apenas um.

Além de Anderson x Sonnen e Conceição x Falcão, o evento já tem outros dois combates confirmados: Kalyl Silva, filho do Spider, enfrentará Paulo Roberto, enquanto Bia Mesquita vai lutar contra Jorgina Ramos nas regras do MMA. O show será fechado apenas para convidados.

Publicações relacionadas