Hemoba e Sudesb se unem em campanha de doação de sangue | A TARDE

Em colaboração com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), promoveu, nesta quarta-feira, 31, a campanha de coleta de sangue denominada 'Esporte Solidário: Doando Vida no Carnaval', no Hemóvel, localizado no estacionamento do Estádio de Pituaçu, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A campanha teve como objetivo reforçar os estoques de sangue da Hemoba para o período do Carnaval, focalizando especialmente o meio esportivo, mas também aberta ao público em geral. Diversos atletas baianos, potenciais representantes brasileiros nas Olimpíadas de Paris 2024, estiveram presentes na iniciativa, incluindo a ciclista do BMX, Paôla Reis, que garantiu a vaga olímpica do Brasil na categoria feminina da Olimpíada.

O Hemóvel, ficou situado entre as entradas Oeste 2 e Oeste 3 do estádio, tendo capacidade para atender até quatro candidatos simultaneamente, abrangendo pessoas com idades entre 17 (com responsável) e 60 anos.

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, destaca que a parceria com a Hemoba surgiu ao entender o esporte não apenas como prática física, mas como força mobilizadora para causas sociais: “os atletas têm uma influência única, e vimos a oportunidade de direcionar essa força para a nobre causa da doação de sangue. É uma ação importante, não só para suprir os estoques críticos de sangue, mas, também, para inspirar a comunidade a se engajar nesse gesto altruístico, ressaltando que o esporte vai além das competições, sendo uma ferramenta poderosa para promover o bem-estar social e a solidariedade”.

A campanha contou com a participação especial dos atletas Rafael Tosto e Hugo Coelho, representantes do Mountain Bike baiano, que conversaram com exclusividade com o Portal A Tarde. Durante a entrevista, Hugo destacou a importância desta campanha, principalmente neste período próximo ao Carnaval, quando os centros estão quase sempre em baixa: "Nós atletas trabalhamos muito com o corpo, com a saúde, e sempre vamos estar incentivando campanhas deste tipo. Eu, particularmente, sou um doador ativo, há cada dois ou três meses doou meu sangue no Hemoba. É de muita importância estarmos potencializando as doações durante o Carnaval".

Rafael aproveitou o momento para frisar que um de seus propósitos como atleta é influenciar o máximo de pessoas possíveis com o estilo de vida saudável: "Neste momento, mais do que nunca, nós temos que nos unir e salvar vidas, e nada melhor do que erguer essa bandeira doando sangue para ajudar aqueles que precisam".