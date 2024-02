Estrela do ciclismo BMX apoia campanha 'Esporte Solidário' | A TARDE

A campanha "Esporte Solidário: Doando Vida no Carnaval", também contou com a presença ilustre da ciclista que garantiu a vaga olímpica do Brasil no ciclismo BMX feminino nas Olimpíadas de 2024: Paôla Reis.

Paôla Reis conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano da modalidade, disputado no Equador, em 2023, garantindo a presença do Brasil na categoria. Entretanto, o resultado obtido não assegura automaticamente a participação de Paôla nas Olimpíadas.

Embora a vaga tenha sido assegurada para o Brasil, a possibilidade de outra atleta ocupá-la existe, dependendo dos critérios de classificação a serem estabelecidos pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Durante a realização da iniciativa, na tarde desta quarta-feira, 31, no estacionamento do estádio de Pituaçu, a atleta conversou com a reportagem do Portal A Tarde sobre a importância dessa campanha, desenvolvida pela Sudesb, principalmente para os atletas, que tem como papel incentivar outras pessoas: “A doação de sangue é muito importante, pois todos os dias alguém necessita dessa ação”.

Ainda durante a entrevista, Paôla destacou a ansiedade para a possível classificação para a Olimpíada de 2024, disputada em Paris: “Eu já estou com o pé-direito nas Olimpíadas. Provavelmente eu irei participar, representando e lutando pelo Time Brasil. Sigo firme e sacrificando cada dia para obter um bom resultado, podendo levar o nosso nome adiante”.