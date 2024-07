Holanda toma susto, vira sobre a Turquia e vai à semi com Inglaterra

Holandeses celebram a vaga na semifinal da Euro depois de jogo tenso contra a Turquia - Foto: RONNY HARTMANN / AFP

A Holanda está na semifinal da Eurocopa 2024. Num jogo eletrizante, a seleção laranja saiu atrás da Turquia mas, com gols de De Vrij e Müldür (contra) garantiu a vaga, suportanda pressão turca nos minutos finais e vai enfrentar a Inglaterra - que eliminou a Suíça nos pênaltis - na próxima quarta-feira, 10.

Os holandeses começaram pressionando os turcos no seu campo de jogo com uma intensa torca de passes que, porém, não resultava em finalizações. A Turquia se postou na defesa e explorou os contra-ataques, Mas foi numa bola cruzada na área que Akaydin abriu o placar.

O canhoto Arda Guller, craque da Turquia e do Real Madrid, surpreendeu com o cruzamento de direita, O goleiro Verbruggen hesitou em sair do gol e o zagueiro turco acertou a cabeçada para fazer 1x0 nos holandeses.

O empate só veio aos 25 do segundo tempo, com De Vrij, após cruzamento de Mamphis Depay na sobra de um escanteio. Cinco minutos depois, Dumfries cruzou rasteiro e Gakpo dividiu com Müldür, decretando a virada. A arvitragem anotou gol contra.

A Turquia partiu toda para o ataque nos minutos finais e por pouco não levou a decisão para a prorrogação. Kılıçsoy parou em Verbruggen, que fez grande defesa e Aktürkoglu teve a chance do empate na bola mal cortada após cruzamento, mas chutou em cima de Schouten. Final, Holanda classificada.