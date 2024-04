"Hora de fazermos um grande jogo lá", diz Ceni sobre Ba-Vi no Barradão | A TARDE

Após vencer o Fluminense na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro por 2x1, na Arena Fonte Nova, Rogério Ceni concedeu entrevista na madrugada desta quarta-feira, 17, e abordou diversos assuntos, entre eles o clássico Ba-Vi, que será disputado no domingo, às 16h, no Barradão.

O treinador do Bahia comentou sobre a ausência de jogos para o Vitória no meio da semana e se isso pode influenciar no confronto. Além disso, destacou a vontade de fazer um bom jogo no Barradão, onde perdeu nos dois jogos em que disputou.

“Eu acho que independente do Vitória não ter jogado contra o Cuiabá, nós teremos tempo suficiente para recuperação e cansaço não será desculpa para esse jogo. Cinco dias é o suficiente para nós termos a mesma (escalação) ou uma alteração ou outra, como foi contra o Internacional e é hora de fazermos um grande jogo lá”, disse Ceni.

Em continuidade, durante a coletiva, o comandante de 51 anos foi novamente questionado sobre o peso que um clássico carrega. Entretanto, com uma enorme bagagem pelo futebol brasileiro, Ceni demonstrou não sentir a pressão e garantiu saber da importância de vencer o confronto.

“Ganhar Ba-Vi é muito importante. Como jogador eu devo ter disputado uns 200 clássicos, como treinador mais uns 50, 60 ou 70. Então, eu já vivi muito essa coisa e eu sei o quanto é importante. Você acha que alguém não quer ganhar? Claro que nós queremos!”, garantiu o treinador.