Horas antes de encarar o Vitória, Corinthians quita FGTS atrasado

Gustavo Mosquito, que entrou com ação contra o Corinthians, celebra gol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Horas antes de entrar em campo contra o Vitória, os jogadores do Corinthians tiveram os valores atrasados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) regularizados. Ao todo, foram quatro parcelas quitadas, referentes aos meses entre abril e junho. A informação foi divulgada pelo ge.

Além de quitar o FGTS dos atletas, o Corinthians fez o pagamento do salário CLT de todos os funcionários, incluindo jogadores, além dos direitos de imagem do elenco até o mês de maio.

A direção do Corinthians regularizou o recolhimento do FGTS após Arthur Sousa e Gustavo Mosquito entrarem com uma ação na Justiça do Trabalho, solicitando a rescisão contratual devido à falta de pagamento das parcelas. O pedido foi negado, e ambos continuam com contratos válidos com o Timão.

A falta de recolhimento de FGTS e o não pagamento de contribuições previdenciárias são justificativas para a rescisão de contratos esportivos, conforme previsto na Lei Geral do Esporte.

Corinthians e Vitória se enfrentam às 20h desta quinta-feira, 4, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo.