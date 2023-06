Ícone do futebol, Zlatan Ibrahimovic anuncia aposentadoria

A figura icônica de Ibrahimovic sai de cena, pelo menos dentro das quatro linhas. O craque sueco anunciou aposentadoria aos 41 anos e foi homenageado por torcedores do Milan e companheiros de clube. Será Zlatan que deixa o futebol ou o futebol que deixa Zlatan?

O Milan já havia anunciado que não renovaria o contrato do atacante, mas após a vitória de 3 a 1 sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano, Ibra foi até o centro do gramado com o microfone e se despediu não só do clube, mas do futebol.

“Digo adeus ao futebol, mas não a vocês. Vocês me receberam de braços abertos e serei milanista por toda a minha vida. É muito difícil, são muitas emoções. Vejo você por aí se tiver sorte. Forza Milan e adeus”, disse com lágrimas nos olhos.

Nesta última temporada, Ibra enfrentou uma lesão séria no joelho, o que resultou na sua participação em apenas quatro partidas e um gol marcado.

A conta oficial do Milan no Instagram publicou diversas homenagens ao craque sueco. Em uma delas, a mensagem: “Eras terminam, lendas vivem para sempre.”

Zlatan foi um dos pilares do Milan em 2019, quando voltou ao clube e ajudou a recolocar a equipe na UEFA Champions League depois de sete anos. Também foi peça fundamental no título italiano da temporada 2021/2022, após jejum de oito anos, tendo marcado oito gols.

O atacante de 1,95m deixa o futebol com 573 gols marcados em passagens por Malmo, da Suécia, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United e LA Galaxy, dos Estados Unidos. Pela seleção sueca, foram 62 bolas na rede.

Dentre os principais títulos conquistados estão cinco campeonatos italianos, quatro franceses, dois Holandeses, um espanhol, um Mundial de Clubes e uma Liga Europa.



Confira uma das homenagens feitas pelo Milan: