II Festival Náutico Maria Felipa movimenta Itaparica neste sábado

As águas paradisíacas da ilha de Itaparica receberão, neste sábado, 13, a 2ª edição do Festival Náutico Maria Felipa Baía de Todos-os-Santos, evento que contará com uma intensa programação que une turismo, esporte, lazer e cultura com feira de artesanato e shows gratuitos para moradores e visitantes.

O festival, que integra o calendário de esportes náuticos do estado em comemoração à Independência da Bahia, recebeu este nome em homenagem à itaparicana Maria Felipa de Oliveira, heroína histórica da luta dos baianos pela expulsão das tropas portuguesas no território baiano.

Cronograma



A programação começa às 8h30 com um café da manhã e palestras para convidados na Marina da Penha, no bairro da Ribeira, de onde será dada a largada do festival, às 13h, e as embarcações partirão rumo à Marina de Itaparica, na cidade de Itaparica. O II Festival Náutico Maria Felipa contará com a participação de cerca de 50 Veleiros de Oceano, além de saveiros que participarão do evento como classe especialmente convidada.

O II Festival Náutico Maria Felipa 2024 é uma realização da Via Náutica Consultoria e Eventos com patrocínio da Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR/BA) e o apoio institucional da Associação Náutica da Bahia - ANB. O evento terá também o apoio técnico da Federação de Esportes Náuticos do Estado da Bahia - FENEB e da Flotilha de Veleiros de Oceano da Bahia – FVOBA.



Os velejadores serão recepcionados em Itaparica ao som de sax ao vivo durante o pôr-do-sol e participarão de um jantar de confraternização, às 18h. A Marina de Itaparica será palco das atrações musicais e da cerimônia de premiação. Às 18h30, o público poderá curtir o show do grupo musical itaparicano Nanda Ribeiro e banda. Os três primeiros velejadores colocados de cada classe serão premiados com troféus em cerimônia realizada às 20h. O evento será encerrado com um show da banda Faustão e os Mongas, às 21h.