Ildázio reforça incentivo ao esporte: "a gente não para nunca mais"

Com o objetivo de enaltecer a pratica esportiva e celebrar o dia mundial sem carro, o Giro A TARDE teve seu ponto de partida na manhã deste domingo, 17, na sede do Grupo A TARDE, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Sem caráter de competição, o percurso do evento corta pontos turísticos de Salvador, com cerca de 50 km de extensão.

Ildázio Jr, apresentador e idealizador do projeto, não escondeu a alegria com a realização do Giro A TARDE. Incentivador do esporte, ele espera seguir promovendo ações do tipo, que sempre foram uma marca do Grupo A TARDE.

"Muito importante. Estamos muito felizes. Depois de um ano de construção, a gente inicia o primeiro evento que está bombado, cheio de gente. São mais de 500 bicicletas. É o primeiro e agora a gente não para nunca mais. Enquanto eu estiver aqui dentro, se tiver 50 anos, serão 50 anos tentando ativar esta parte de eventos que sempre teve presente no grupo e vamos reconstituir todas elas. Estou muito feliz", disse o comunicador ao Portal A TARDE.

Com mais de 500 participantes, o Giro A TARDE contou com um estafe qualificado para a execução do evento. Ildazio detalhou como foi a montagem das estruturas para suporte dos atletas antes, durante e depois da volta ciclística.

"A gente não pode brincar com uma instituição centenária. O que a gente está fazendo é ler o que a gente precisa para fazer acontecer. A estrutura toda, as pessoas que contratamos com mais de 40 anos de experiência em eventos esportivos. A gente caprichou na camisa, o kit, estrutura de massagem, frutas e tem até cerveja para os atletas quando chegarem. Enfim, está muito bem feito", encerrou.

Durante o trajeto do Giro A TARDE, os atletas irão contemplar a orla de Amaralina, os Faróis de Itapuã e da Barra, além do Museu Náutico da Bahia.