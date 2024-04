Imagem forte: Holloway quebra nariz de Gaethje com ‘golpe ninja'; veja | A TARDE

A luta entre Justin Gaethje e Max Hollowa foi o ponto alto do UFC 300 realizado neste sábado, 13. A trocação franca entre os oponentes levantou o octógono e chocou pela imagem forte do soco desferido por Max Hollowa que quebrou o nariz de Justin Gaethje.

A ação foi um dos muitos pontos altos da lenda do peso pena (até 65,7kg.). Nas imagens (veja abaixo), é possível acompanhar o momento em que Holloway desfere o forte golpe no rosto de Justin.

A atuação de gala de Max rendeu a conquista do cinturão ‘BMF’. O título simbólico do UFC confirma o atleta ‘Mais Casca-Grossa’ do MMA. Superado no show, Gaethje tem motivos para lamentar. O tropeço, além da perda do cinturão, afasta momentaneamente o norte-americano de nova disputa do trono dos leves (até 70,3kg.).