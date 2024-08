Importunação ou armação? Brasileira é surpreendida em pesagem

DO NADA!

Brasileira Gabi Garcia é surpreendida com beijo forçado do australiano Craig Jones - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em uma pesagem em Las Vegas, nos Estados Unidos, a brasileira multicampeã de jiu-jitsu, Gabi Garcia, foi pega de surpresa. O australiano Craig Jones, além da encarada oficial, beijou-a à força no momento antes do combate.

Leia mais:

>> Salvador sedia evento internacional de capoeira; saiba detalhes

>> Bahia sedia etapa do Brasileiro de Enduro; confira

A luta intergênero é considerada uma das principais do evento Craig Jones Invitational, o qual possui o nome do lutador australiano.

"Ele está me enchendo tanto o saco que eu quero amassar ele. Eu até perguntei se poderia usar mordida na luta. Ele é um cara chato, é um cara do bem, mas é chato. Ele grava tudo, ele fala da minha vida pessoal para as pessoas. Eu vou te amassar lá", comentou ela, em entrevista ao site MMA Fighting.

O australiano então provocou a brasileira nas redes sociais, onde frisou que os brasileiros “não aguentam uma brincadeirinha". Apesar de serem amigos, Gabi comentou que ele "passou do ponto".

Confira: