Imprensa internacional exalta trabalho de Filipe Luís no Flamengo

Técnico Filipe Luís tem trabalho no Flamengo reconhecido internacionalmente - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

A eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes para o Bayern de Munique não apagou o brilho do trabalho de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo. A imprensa internacional reconheceu a força da campanha rubro-negra e rasgou elogios ao treinador, que ganha cada vez mais espaço no cenário mundial.

O jornal espanhol MARCA destacou a postura do Flamengo mesmo diante de um gigante europeu como o Bayern, afirmando que Filipe Luís conduziu o clube a uma campanha “de nível mundial”. Segundo a publicação, o técnico demonstrou leitura tática apurada, extraiu o máximo do elenco e reforçou seu potencial para voos ainda mais altos na carreira.

O veículo ainda ressaltou o espírito de luta do time, que reagiu com o gol de Jorginho após estar em desvantagem, e lamentou que erros individuais tenham custado a classificação.

Já o The Athletic, dos Estados Unidos, descreveu Filipe Luís como uma "estrela em ascensão no futebol global". O jornal apontou o Flamengo como o melhor time não europeu da competição, destacando a organização, a intensidade e a competitividade da equipe diante de adversários com elencos mais caros e maior rodagem internacional.

Números refletem o bom trabalho

Desde que assumiu oficialmente o comando do Flamengo, em outubro de 2024, Filipe Luís transformou o desempenho do clube. Em 50 jogos, foram 33 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas, com 91 gols marcados, 29 sofridos e 31 partidas sem levar gols.

A invencibilidade prolongada chamou atenção e consolidou o ex-lateral como uma das grandes revelações da nova geração de treinadores sul-americanos.