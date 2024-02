Influenciadores revelam expectativa para o primeiro Ba-Vi do ano | A TARDE

Fim de semana de clássico Ba-Vi em Salvador mexe com o coração dos torcedores. Neste domingo, 18, Bahia e Vitória ficam frente a frente, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano e o Portal A TARDE conversou com um influenciador tricolor e outro rubro-negro para conhecer as expectativas para a partida.

Uma das principais figuras na bolha do Bahia nas redes sociais é o comunicador Matheus Barbaço. Formado em relações públicas, ele é proprietário do canal Sou Mais Bahia e não poupou palavras para defender o favoritismo do Tricolor no primeiro clássico do ano.

“Ótima expectativa para o clássico. É normal que em começo de temporada os times fiquem nivelados por questões de entrosamento, aspectos físicos, então isso acaba tornando o clássico mais equilibrado. Porém eu não fico em cima do muro e acredito que o Bahia, pelo investimento que fez, por tudo que acabou desenvolvendo nesse início de temporada, pela expectativa gerada no torcedor e na mídia nacional, é favorito para esse jogo”, contou ao Portal A TARDE.

Matheus Barbaço em jogo do Bahia na Arena Fonte Nova | Foto: Arquivo pessoal

“O Bahia precisa ser mais eficiente e a esperança do torcedor é que se houver mais efetividade o Bahia possa conseguir o resultado com certa tranquilidade. Eu espero que o Bahia tenha esse tipo de postura, mesmo sendo um clássico usando dos seus jogadores experientes que já estão acostumados a viver em momentos como esse”, complementou Barbaço.

Por outro lado, o videomaker Yuri Figueiredo aposta na força da torcida do Vitória para fazer a diferença contra o rival no clássico. Criador do canal ECVideos, onde grava vlogs nas arquibancadas, ele celebra o primeiro clássico no Barradão com capacidade máxima após a pandemia do coronavírus.

“Feliz em poder voltar a acompanhar um Ba-Vi em nosso estádio com casa cheia. Nos últimos dois anos vimos uma mudança de comportamento no torcedor do Vitória presente no estádio, um torcedor mais fervoroso que apoia o time e incentiva até o último minuto”, pontuou.

Yuri Figueiredo no estacionamento do Barradão em dia de jogo do Vitória | Foto: Arquivo pessoal

“Nas séries C e B a torcida teve grande participação na conquista dos objetivos do Vitória e vai ser bem legal um clássico com a torcida nessa vibe. Apesar do time ainda não ter convencido 100% em campo e ainda se encaixando, estamos na expectativa de mais uma vez o Barradão fazer a diferença e mostrar que somos torcida, não público”, provocou

Confiante no resultado positivo do Bahia, Barbaço não deixou barato e lembrou do Ba-Vi de 2018, quando o jogo foi encerrado antes dos 90 minutos porque o Vitória teve cinco jogadores expulsos e a regra diz que o limite mínimo é de sete jogadores de uma mesma equipe em campo.

“Eu espero do Vitória que eles não fujam de campo. Essa é a minha grande esperança perante o time comandado pelo Condé. Não pode correr do Bahia. No dia 18 de fevereiro de 2018 aconteceu a fuga das galinhas. Espero que no dia 18 de fevereiro de 2024. Não acontece novamente e tenha jogo até o final. Essa é a minha única esperança com relação ao time do Vitória”, rebateu Barbaço.

Assim como em 2018, o Ba-Vi deste ano será realizado no fim de semana seguinte ao carnaval. O clima, pelo menos por enquanto, é de festa. A bola rola a partir das 16h no Barradão e espera-se que o ambiente de paz seja mantido dentro de campo e nas arquibancadas.