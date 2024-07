Instituto de Talisca assume gestão de projeto social em Salvador

Centro de Iniciação ao Esporte, em Itapuã - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O Instituto Olímpia, do jogador baiano Anderson Talisca, vai assumir a administração do Centro de Iniciação ao Esporte (CEI), equipamento inaugurado em 2020, com investimento dos governos federal e municipal. Localizado no bairro de Itapuã, em Salvador, o local vai abrigar atividades esportivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A parceria entre o instituto e a prefeitura de Salvador foi firmada na tarde desta quinta-feira, 4, durante solenidade realizada no próprio CIE, que contou com a presença do prefeito Bruno Reis, do atleta Anderson Talisca e do seu pai, Augusto Pires Conceição.

Leia mais: Quatro baianos representarão o Brasil na canoagem olímpica em Paris

“Quando a Prefeitura decidiu construir este equipamento aqui, antes havia apenas um campo com uma cobertura parcial e algumas salas multiuso. Na época, foi tomada a decisão de construir um ginásio com recursos captados do Governo Federal. O município complementou o financiamento com recursos próprios, pois os fundos recebidos eram destinados apenas à construção do ginásio. Além do ginásio, construímos salas, uma quadra de futevôlei, todo o entorno e o campo de futebol”, lembrou o prefeito.

O Instituto Olímpia vai continuar estimulando a prática de esportes, implantar novas atividades como aulas de futebol e cursos idiomas, além de ficar responsável pela manutenção do local. Atualmente, as crianças e os adolescentes, de 6 a 16 anos, participam de aulas de judô, karatê, taekwondo, capoeira, levantamento de peso olímpico, basquete, ginástica, futevôlei e futsal.

Anderson Talisca lembrou a infância difícil que teve antes de se tornar um atleta de sucesso e agradeceu ao prefeito Bruno Reis pela parceria. Esse é o primeiro projeto que será conduzido pelo instituto do meia.

“Hoje é um dia muito especial. Minha equipe está preparada para oferecer o melhor em termos de capacitação e oportunidades para todos. Estamos aqui para proporcionar diversas modalidades esportivas e culturais e queremos que todos aproveitem essas oportunidades. Agradeço a todos que têm contribuído para esse processo de capacitação. Nossa meta é ajudar todos a alcançarem o melhor retorno possível”, disse.