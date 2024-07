Quatro baianos representarão o Brasil na canoagem olímpica em Paris

Isaquías Queiroz - Foto: Divulgação / Time Brasil

Isaquías Queiroz, Jacky Godmann, Mateus Nunes e Valdenice Conceição são os quatro baianos que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além deles, a delegação brasileira de provas de velocidade contará com os canoístas Ana Paula Pergut, do Paraná, e Vagner Souta, do Mato Grosso.

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) divulgou a lista oficial dos atletas nesta quinta-feira, 4. As provas olímpicas acontecerão de 6 a 10 de agosto em Vaires-sur-Marne, França, a cerca de 30 quilômetros de Paris, sede dos Jogos.

Entre os baianos convocados, Mateus Nunes, de 18 anos, e Valdenice Conceição, de 34 anos, estrearão em Jogos Olímpicos. Isaquías Queiroz, que competirá no C1 1000m e no C2 500m, participará de sua terceira Olimpíada. Jacky Godmann marcará presença em sua segunda edição dos Jogos.

Primeira mulher brasileira a participar de uma prova de canoagem em uma Olimpíada, Valdenice Conceição comemora a representatividade feminina ganhando espaço nas Olimpíadas, especialmente com o número igual de atletas homens e mulheres.

“Como mulher no esporte, eu vi a luta para alcançar essa igualdade. Para mim, foi uma grande vitória ver a nossa entrada e agora poder representar ainda mais. É muito gratificante estar nas Olimpíadas e ver a igualdade no esporte acontecendo, especialmente para nós mulheres. O clima olímpico é único, tanto para os estreantes quanto para os medalhistas veteranos”, explica Valdenice, que disputa o C1 Feminino 200 metros.