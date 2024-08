Intermunicipal 2024: Quatro seleções se mantém invictas após 4 rodadas

Intermunicipal teve show de gols pela Bahia na quarta rodada - Foto: Divulgação / FBF

A bola rolou na quarta rodada do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2024. As seleções de Euclides da Cunha, Conceição da Feira, Castro Alves e Eunápolis são as únicas com 100% de aproveitamento na competição.

Leia mais:

>> VÍDEO: torcedores de organizada aparecem 'surfando' em ônibus

As partidas foram realizadas neste domingo, 11. Euclides da Cunha venceu Glória por 3 a 0, em Paulo Afonto. A equipe se isolou na liderança do Grupo 3, com Com 12 pontos. Conceição da Feira bateu Alagoinhas em casa por 2 a 0 e chegou a 12 pontosm na ponta doGrupo 6.

A seleção de Castro Alves foi até Santo Antônio de Jesus e derrotou os donos da casa por 3 a 0, alcançando 12 pontos na liderança o Grupo 9. Já Eunápolis fez valor o mando de campo e derrotou Prado por 2 a 1. O time eunapolitano lídera o Grupo 16, com nove pontos em três jogos.

Confira os resultados:

Miguel Calmon 1x0 João Dourado

Ipirá 0x0 Serrinha

Serra Preta 1x2 Santa Bárbara

Glória 0x3 Euclides da Cunha

Jeremoabo 0x2 Quijingue

Ribeira do Pombal 2x3 Tucano

Barrocas 0x0 Crisópolis

Santaluz 0x0 Conceição do Coité

Retirolândia 0x1 Valente

Conceição da Feira 2x0 Alagoinhas

Pojuca 0x1 Feira de Santana

São Sebastião do Passé 2x1 Camaçari

Simões Filho 4x0 Lauro de Freitas

Saubara 2x1 Cruz das Almas

Santo Amaro 0x1 Cachoeira

Conceição do Almeida 0x0 Valença

Santo Antônio de Jesus 0x3 Castro Alves

Jequié 0x1 Ibirapitanga

Ipiaú 5x0 Itiruçu

Itapetinga 2x1 Ibicaraí

Aurelino Leal 1x0 Ilhéus

Uruçuca 0x0 Coarací

Paratinga 2x2 Luís Eduardo Magalhães

Guanambi 2x1 Brumado

Potiraguá 7x1 Itaju do Colônia

Mascote 2x3 Itagimirim

Eunápolis 2x1 Prado