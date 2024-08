VÍDEO: torcedores de organizada aparecem 'surfando' em ônibus

Torcedores se arriscam em cima de ônibus na BR 324 - Foto: Reprodução

Ao menos 10 torcedores de uma torcida organizada do Esporte Clube Bahia foram flagrados 'surfando' em cima de um ônibus, na BR 324. O vídeo foi gravado no final da manhã de domingo, 11, pouco antes do BA-VI (Bahia x Vitoria), na Arena Fonte Nova, em Salvador, por um motorista que trafegava nas imediações. Não há informações do local exato onde o momento foi registrado.

Nas imagens, o motorista salienta que os torcedores são da Torcida Organizada 'Bamor'. O Porta A TARDE entrou em contato com a BAMOR e aguarda um posicionamento sobre o fato.