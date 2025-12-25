Menu
ESPORTES
ESPORTES

Isabelle Marciniak, promessa da ginástica rítmica, morre aos 18 anos

Ginasta conquistou campeonato brasileiro aos 14 anos, em Florianópolis

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/12/2025 - 10:19 h
Isabelle Marciniak
Isabelle Marciniak -

Campeã brasileira de ginástica rítmica, Isabelle Marciniak morreu na manhã desta quinta-feira, 25, aos 18 anos. A jovem tratava um linfoma de Hodgkin, uma forma de câncer de sangue, assim como a leucemia, que afeta os linfócitos.

O obituário divulgado pela prefeitura de Curitiba revela que a ex-atleta faleceu no Hospital Nossa Senhora das Graças.

"Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak. Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaenses e Brasileiros", afirmou o texto.

Nascida em Araucária, no Paraná, Isabelle Marciniak deixou de se dedicar à ginástica rítmica por conta do tratamento contra a doença. A atleta era considerada um joia da modalidade, que, com apenas 14 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Ilona Peuker, em Florianópolis, em 2021..

Os pais Michelle e Marcelo Marciniak chegaram a fazer, em fevereiro, uma vaquinha para custear as despesas hospitalares.

x