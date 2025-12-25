ESPORTES
Isabelle Marciniak, promessa da ginástica rítmica, morre aos 18 anos
Ginasta conquistou campeonato brasileiro aos 14 anos, em Florianópolis
Por Lucas Vilas Boas
Campeã brasileira de ginástica rítmica, Isabelle Marciniak morreu na manhã desta quinta-feira, 25, aos 18 anos. A jovem tratava um linfoma de Hodgkin, uma forma de câncer de sangue, assim como a leucemia, que afeta os linfócitos.
O obituário divulgado pela prefeitura de Curitiba revela que a ex-atleta faleceu no Hospital Nossa Senhora das Graças.
"Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak. Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaenses e Brasileiros", afirmou o texto.
Nascida em Araucária, no Paraná, Isabelle Marciniak deixou de se dedicar à ginástica rítmica por conta do tratamento contra a doença. A atleta era considerada um joia da modalidade, que, com apenas 14 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Ilona Peuker, em Florianópolis, em 2021..
Os pais Michelle e Marcelo Marciniak chegaram a fazer, em fevereiro, uma vaquinha para custear as despesas hospitalares.
