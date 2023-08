Isaquias Queiroz herda vaga olímpica e se classifica para Paris-2024

O baiano Isaquias Queiroz se garantiu nas Olímpiadas de Paris sem precisar disputar o Pan-Americano de Canoagem Velocidade, na Flórida (EUA), inicialmente previsto, para concorrer a vaga ao Paris-2024. Isso porque, uma realocação de vagas do tcheco Martin Fuksa no C2 500m proporcionou a classificação do brasileiro.

No último sábado, 26, o campeão olímpico ficou em sexto colocado durante o Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Duisburg, na Alemanha. A colocação do baiano no C1 1.000m o deixou a apenas um posto da zona de classificação, que assegurava cinco vagas. A vaga herdada neste domingo, 27, pertence ao Brasil, mas deve ficar mesmo nas mãos de Isaquias.

"Lembro muito bem que o Sebastian Brendel e Jan Vandrey em 2016 não tinham vaga e ganharam a vaga. E chegou lá campeões olímpicos. O Yuriy Cheban também não tinha vaga do C1 200 ganhou a vaga, doaram pra ele, chegou lá e foi campeão olímpico. Então porque não eu aceitar uma vaguinha dessa de bom grado?", disse Isaquias.

Devido ao feito, Isaquias não precisou disputar o C2 500m em Duisburg neste domingo.