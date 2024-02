Itabuna e Jacuipense se enfrentam em 'Duelo dos Desesperados' | A TARDE

A noite desta segunda-feira, 29, ficará marcada pelo confronto entre Itabuna e Jacuipense, as duas piores equipes do Campeonato Baiano de 2024. No momento, os clubes ocupam a última e a penúltima colocação da competição, respectivamente.

O ‘Duelo dos Desesperados’, como pode ser classificado devido ao momento de ambas as equipes no campeonato, é válido pela 4ª rodada do Baianão e será disputado no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, às 19h15.

O Jacuipense, atual vice-campeão baiano, e clube que tem se apresentado como possível terceira força do estado nas últimas temporadas, com boas colocações no estadual e tendo disputado a série C do Brasileirão nos anos de 2020 e 2021, começou 2024 com o pé esquerdo, somando apenas 3 pontos em três partidas disputadas.

Já o Itabuna, que em 2023 voltou à primeira divisão do Campeonato Baiano e terminou a competição na 4ª posição, alcançando as semifinais do torneio, também tem tido um início de 2024 turbulento, amargando a última colocação do Baianão, com apenas 2 pontos conquistados.

Mesmo com a fase ruim de ambas as equipes, Jacuipense e Itabuna podem acabar se enfrentando na primeira fase da Copa do Brasil de 2024, devido às boas campanhas na última temporada. O sorteio acontece nesta terça-feira, 30, às 15h.