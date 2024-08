Itabuna perde para o Anápolis e está eliminado da Série D

Itabuna foi superado pelo Anápolis e está eliminado da quarta divisão nacional - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

A Série D chegou ao fim para o Dragão do Sul. Na tarde deste domingo, 4, o Itabuna foi derrotado pelo Anápolis por 3 a 0, no Estádio Anibal Toledo, em Goiânia, válido pelo jogo de volta do mata-mata da primeira fase, e deu adeus a disputa da quarta divisão nacional.

O Azulino foi superado na etapa final. O primeiro gol foi aos 11 minutos do segundo tempo, com Gonzalo Fornari. Aos 44 minutos do segundo tempo, Marcão ampliou para os Goianos e encaminhou a classificação. Aos 50 minutos segundo tempo, Marcão fez o segundo dele e deu números finais a partida em Goiás.

No jogo de ida, em Pituaçu, os comandados de Laelson Lopes venceram por 1 x 0. Com o revés na partida de volta, foi superado pelo Anápolis por 3 x 1 no placar agregado.