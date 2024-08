Boxeadora conquista 1ª medalha da história da equipe de refugiados

Cindy Ngamba comemorando - Foto: MOHD RASFAN / AFP

A boxeadora Cindy Ngamba conquistou neste domingo a primeira medalha olímpica da história da equipe de refugiados ao avançar para as semifinais da categoria até 75 kg, depois derrotar a francesa Davina Michel.

Após um primeiro round muito disputado, a refugiada conseguiu derrotar a pugilista francesa, muito apoiada pela torcida.

Com a vaga nas semifinais, Ngamba garantiu no mínimo a medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024. Com o resultado, a equipe de refugiados, que existe desde os Jogos Rio-2016, conquistou o primeiro pódio olímpico de sua história.