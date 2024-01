Jacobina Esporte Clube lamenta mortes em acidente na BR-324 | A TARDE

O Jacobina Esporte Clube divulgou, na manhã desta segunda-feira, 8, uma nota de pesar lamentando a morte de 25 pessoas em um acidente na BR-324, na noite deste domingo, 7. Um caminhão e um micro-ônibus colidiram por volta das 22h30, em um trecho entre as cidades de Gavião e Nova Fátima.

No comunicado, o clube se coloca em estado de luto e manifesta apoio aos familiares das vítimas do acidente. A foto do perfil oficial do clube no Instagram foi alterada para o escudo do time em preto e branco.

O micro-ônibus retornava da região de Guarajuba, em Camaçari, para Jacobina, quando bateu de frente com o caminhão. Informações preliminares apontam que o veículo teria tentado uma ultrapassagem e não percebeu a carreta. As vítimas estavam em uma excursão e passaram o dia na praia.

Dentre as 25 vítimas registradas até o momento, 22 estavam dentro do coletivo que retornava da Praia de Guarajuba com destino a Jacobina. Entre elas, estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes.

Confira a nota do Jacobina na íntegra:

O Jacobina Esporte Clube vem a público manifestar as mais sinceras condolências as famílias das vítimas do grave acidente envolvendo um microônibus que trazia jacobinenses de um passeio turístico na noite do último domingo (08).

Lamentamos profundamente o acontecido, e pedimos ao pai celestial que conforte o coração de amigos e familiares das 25 vítimas deste trágico acidente.