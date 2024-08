Jacuipense anuncia retorno de Thiaguinho para reta final da Série D

Thiaguinho em ação pelo Jacuipense - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Em semana de jogo decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense anunciou o retorno do atacante Thiaguinho, de 26 anos. O jogador estava emprestado ao Sampaio Corrêa e está de volta para ajudar o Leão do Sisal na busca pelo acesso à Série C.

Natural de Riachão do Jacuípe e cria da base do Jacuipense, Thiaguinho é um dos maiores xodós da torcida. Além do Sampaio Corrêa, ele também atuou por Santa Cruz e Serra Branca-PB nesta temporada.

Além de Thiaguinho, o Jacuipense anunciou o retorno do volante Borges, de 28 anos. O jogador, que participou da campanha do acesso em 2019, estava no futebol coreano. Ambos os reforços estão regularizados e podem atuar na segunda fase da Série D.

Thiaguinho já está regularizado | Foto: Reprodução | CBF

Neste sábado, 27, às 15h, o Jacuipense enfrenta o Iguatu-CE em Pituaçu, pela partida de ida da segunda fase. O duelo de volta está marcado para as 18h do sábado seguinte, no Estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará.