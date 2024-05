Jacuipense e Juazeirense estreiam neste sábado na Série D | A TARDE

Com experiência na Série D do Brasileirão, Jacuipense e Juazeirense estreiam na edição 2024 da competição neste sábado, 27. Em Juazeiro, no Estádio Adauto Moraes, a Juazeirense recebe o Itabaiana-SE, enquanto na cidade vizinha, o Jacuipense visita o Petrolina. A bola rola às 16h para ambos os jogos do Grupo A4.

Jacuipense

Após campanha ruim no Campeonato Baiano, o Jacuipense passou por uma reformulação no elenco. Alguns jogadores saíram, outros chegaram, e mais dois ou três ainda vão chegar para reforçar a equipe. Apesar disso, o técnico Jonilson Veloso está confiante para a estreia e garantiu que o objetivo do Leão do Sisal é voltar para a Série C.

“A preparação está dentro do que nós planejamos, foi muito boa. A gente chega para a estreia ainda com algumas coisas que precisa ajustar, porque acabou que alguns atletas se apresentaram faltando uma semana. Não estará como a gente planejou, mas eu tenho uma convicção, uma confiança que a equipe vai estrear e vai fazer um grande jogo”, revelou o treinador do Jacuipense.

“Essa é a última competição do ano pra equipe do Jacuipense, já que as outras competições não foram muito boas, mas a gente aprendeu com os erros, procuramos consertá-los, e o que a gente tem em mente é o acesso, porque é o ápice da competição, para que em 2025 o Jacuipense tenha um calendário”, complementou.

Para a Série D, o Jacuipense anunciou a contratação de oito jogadores: Hugo Moura, Zulu, Alex Cazumba, Alex Galo, Rafinha Silva, Vitinho, Edgo Guedes e Ruan Teles. O zagueiro Matheus Cabral, cria da base e que passou por Botafogo e Vila Nova, também está reintegrado e reforça o Leão do Sisal.

Juazeirense

5ª colocada no Baianão, a Juazeirense também teve mudanças no elenco, mas elas foram menores. Saíram cinco jogadores e chegaram outros três: Cleilton, Júnior César e Daniel. Todos eles estarão à disposição do técnico Evandro Guimarães, que valorizou o tempo de preparação para a estreia na Série D.

“Nós tivemos uns dias que foram importantes para a nossa preparação. Nós otimizamos esses dias com o máximo de esforço para poder nos prepararmos para essa competição. Vai ser uma competição difícil e as equipes que começam bem têm mais vantagens, mas ela também tem o período da recuperação. Nós temos que ter muita concentração e saber jogar essa competição porque é uma competição diferente”, afirmou o comandante do Cancão de Fogo.

Como de costume, o Adautão é uma das armas da Juazeirense para, quem sabe, repetir a campanha de 2017, quando conquistou o acesso para a Série C do Brasileirão. Os ingressos para a estreia da equipe custam R$ 20 e serão vendidos a partir das 13h deste sábado na bilheteria do estádio.

Outro representante baiano, o Itabuna estrei no domingo, às 16h, no Pituaçu, em Salvador. Pelo Grupo A6, o adversário da primeira rodada será o Real Noroeste-ES.