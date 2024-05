Jacuipense empata segundo jogo seguido pela Série D | A TARDE

O Jacuipense entrou em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro e empatou pela segunda vez seguida na competição. Na tarde deste sábado, 4, a equipe de Riachão ficou no 1 a 1 contra o Sergipe, em Pituaçu.

O primeiro gol do jogo foi do Leão do Sisal. Logo aos sete minutos, o goleiro Marcelo lança para o ataque. A bola quica, e Edgo dá uma assistência de cabeça para Matheus Firmino, que domina, avança e toca na saída do goleiro.

Mesmo com o gol sofrido na primeira etapa, o Sergipe seguiu atacando. No segundo tempo, Erik cobra falta no travessão. No rebote, o lateral-esquerdo Ian Barreto cabeceou sem dificuldade e igualou o marcador.

Aos 38 minutos, o volante Diego Aragão, do Sergipe, foi expulso. Com um jogador a mais, o time grená criou oportunidades, porém pecou nas finalizações e desperdiçou as chances criadas.

O resultado deixa o Jacupa momentaneamente na 2ª posição no grupo A4, com dois pontos somados. O próximo compromisso dos comandados de Jonilson Veloso na quarta divisão nacional será contra a Juazeirense, no próximo sábado, 11, às 15h, no Estádio de Pituaçu.

