Jacuipense empresta atacante da base a grande clube brasileiro | A TARDE

O Jacuipense confirmou na tarde desta segunda-feira, 20, a transferência de mais uma promessa das suas divisões de base. O centroavante Sidney, de 16 anos, foi cedido por empréstimo ao Internacional. O vínculo é válido por uma temporada.

Formado no Leão do Sisal, Sidney Freitas dos Santos é considerado um dos destaques da base do Jacupa. Atacante de referência, marcou gols importantes com a camisa Grená, sendo dois na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada em janeiro.

No começo do ano, a equipe também cedeu um atleta considerado promissor. O meia meia Gabriel Maia, de18 anos, emprestado para o Santa Clara, da segunda divisão de Portugal, onde ficará até junho de 2024.