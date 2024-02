Jacuipense empresta joia da base para clube da Europa | A TARDE

O Jacuipense divulgou nesta quarta-feira, 31, que o meia Gabriel Maia, de apenas 18 anos, foi emprestado para o Santa Clara, clube da segunda divisão de Portugal. O jogador já se apresentou ao clube português, onde ficará, pelo menos, até junho deste ano, com opção de renovação até junho de 2025.

Cria da base do Jacuipense, a joia ainda não estreou como profissional, mas fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Jr. deste ano. Antes de ser negociado, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Leão do Sisal.

Atualmente na lanterna do Campeonato Baiano, o Jacuipense volta a campo nesta quinta-feira, 1, contra o Bahia de Feira. A partida da 5ª rodada do estadual está marcada para 19h15, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.