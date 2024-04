Jade Barbosa garante medalha de ouro na Copa do Mundo de ginástica | A TARDE

Jade Barbosa conquistou a medalha de ouro no solo na Copa do Mundo de ginástica artística, neste domingo, 31, na Turquia.

Leia mais

>> Tricampeão, Neymar levará taça do Paulistão ao gramado da Vila Belmiro

Ao som de “Baby One More Time”, de Britney Spears, a brasileira se apresentou com uma série nova e foi para o lugar mais alto do pódio com uma nota de 13.833.

Jade dividiu o pódio com Morganie Ramer, que ficou com a prata após uma nota 13.667, e Melanie Jesus, com o bronze e 13.600. de avaliação.

A Copa do Mundo de ginástica artística realizada na Turquia serve de preparação para a Olimpíada de Paris 2024, edição que pode ser a terceira da carreira de Jade Barbosa. Ela estreou nos Jogos em Pequim 2008 e também disputou a Rio 2016.