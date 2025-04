Jade Barbosa reforça a importância da saúde mental no esporte

A ginasta Jade Barbosa comentou sobre saúde mental no II Forum Mulher no Esporte no Rio de Janeiro - Foto: Grazie Batista/COB

Um dos temas debatidos no II Forum Mulher no Esporte, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizado no Rio de Janeiro, foi a saúde mental dos atletas de alto rendimento.

O assunto tem ganhado evidência nos últimos ciclos olímpicos e especialmente após a ginasta norte-americana Simone Biles afirmar que precisava cuidar dos desafios emocionais que atravessa.

A ginasta Jade Barbosa conversou com o Portal A TARDE e ressaltou a importância de se discutir a saúde mental de maneira ampla entre treinadores, atletas e toda comunidade esportiva.

"É muito legal, porque desde que a Simone [Biles] falou sobre isso em Tóquio, era algo que a gente já vivia dentro da nossa equipe. A saúde mental sempre foi um tema muito presente, mas a fala dela trouxe um olhar diferente, um foco que muitas vezes as pessoas não validam. Porque não é como uma lesão física, uma lesão física você vê. Quebrou um braço? Você faz o exame, confirma. E a saúde mental, como é que a gente lida com isso?", questionou Jade.

Jade Barbosa revelou que realiza um trabalho para cuidar da parte psicológica com apoio de uma equipe multidisciplinar, acompanhada de profissionais específicos.

É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo dentro do Comitê Olímpico. E eu fico muito feliz que hoje, na equipe multidisciplinar, a gente tenha tanto psicólogo quanto psiquiatra esportivo. Isso ainda era um tabu, né? Quando a gente ouvia “psiquiatra”, logo vinha a dúvida: qual vai ser a conduta? Era tudo muito novo pra nós também", declarou.

"Mesmo nós, atletas, demoramos a entender que, sim, a gente precisa de ajuda. A gente se acostuma a ir até o limite, e vai… até que percebe que algo não está bem. A primeira coisa é reconhecer isso, entender que não está legal, que não precisa aguentar tudo, e muito menos sozinho", complementou.

Jade revelou que, quando criança, esteve em Salvador e fez uma apresentação durante um clássico Ba-Vi. O objetivo era juntar dinheiro para realizar uma competição internacional.

"Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, fiz uma apresentação no meio de um campo de futebol, daquelas que a gente fazia pra arrecadar dinheiro para viajar. Foi entre Bahia e Vitória, no intervalo do jogo. No meio do campo! Foi algo muito divertido, eu nunca tinha feito nada assim. Ao ar livre, com aquela energia… foi um momento muito especial pra mim", finalizou.