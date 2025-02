Jailton Malhadinho comemora boa fase com fãs em Salvador

Jailton Malhadinho durante evento com fãs em Salvador - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

O lutador baiano Jailton Almeida, o Malhadinho, um dos principais nomes do país na categoria peso-pesado do UFC, promoveu uma sessão de autógrafos na noite desta quinta-feira, 6, em um shopping de Salvador. Os fãs aproveitaram e registraram fotos com o atleta.

O Portal A TARDE conversou com Malhadinho, que não escondeu a alegria em interagir com o público soteropolitano. O ídolo celebrou o apoio dos familiares e amigos que estavam presentes e o carinho dos fãs.

"É muito massa ter meu trabalho reconhecido. Era para eu ter vindo aqui há muito tempo. E hoje é uma noite especial. Tenho meus amigos, minha família também está aqui. A minha empresa também está me ajudando muito. É uma noite especial para mim", disse Malhadinho.

O lutador vive um ótimo momento no MMA. Há pouco mais de um mês, Malhadinho derrotou Serghei Spivac, da Moldávia, com um nocaute técnico nos segundos finais do primeiro round em Inglewood, na Califórnia, pelo UFC 311.

Malhadinho, que tinha a expectativa de lutar apenas uma vez pelo Ultimate, já disputou nove combates. O lutador estreou em fevereiro de 2022. Ele tem no cartel nove vitórias e apenas uma derrota. No total, são 22 vitórias na carreira. O lutador deixa claro seu principal objetivo: conquistar o cinturão.

"Na verdade, eu queria fazer só uma luta no UFC, que era um sonho meu. Hoje, já fiz a minha nona luta. Estou próximo de disputar o cinturão. A meta é essa, disputar o cinturão e conquistar o cinturão. Vou focar muito nisso esse ano. E eu falei para mim mesmo que esse ano disputo o cinturão do UFC", pontuou.

Para ser campeão, tem que suar. Malhadinho tem uma rotina de três treinos diários, seis dias por semana. Nas folgas, a diversão é ir para o Barradão e torcer para o Vitória, seu clube do coração.

"A gente faz uma rotina de treinos na academia. São três treinamentos por dia. A gente só descansa domingo. O meu dia de descanso é ir pro Barradão, me estressar e ficar feliz com o Vitória. É uma semana desgastante, mas quem treina duro a luta é fácil", revelou.

Rubro-negro apaixonado e quase sempre presente no Barradas acompanhando os jogos, Malhadinho vive a expectativa de que o time faça uma temporada 2025 promissora. Ele elogiou as contratações e crê que a equipe carece de entrosamento.

"Pelas contratações, o time tá ficando bonzinho. Era para a gente jogar melhor no Ba-Vi, mas infelizmente o time não está entrosado ainda. Mas, estou vendo umas peças boas. Esse ainda vai dar bom pra gente", comentou.

Por fim, Malhadinho deixa uma mensagem para os fãs. Ele prometeu dedicação e trabalho para disputar o cinturão do UFC ainda em 2025.

"Galera, quem torce por mim aí, minha torcida. Se prepare que esse ano eu vou estar disputando o cinturão com fé em Deus. Eu vou trabalhar muito pra isso e esse ano promete", finalizou.