UFC 311: Malhadinho vence por nocaute e desafia Cyril Gane

Baiano Jailton Malhadinho vence mais uma no UFC - Foto: Reprodução / Instagram / @malhadinho_ufc

O lutador baiano Jailton Almeida, o Malhadinho, teve uma vitória contundente e se estabelece como um dos principais lutadores dos pesos pesados do UFC. No madrugada de sábado para domingo, o brasileiro derrotou Serghei Spivac, da Moldávia, com um nocaute técnico nos segundos finais do primeiro round em Inglewood, na Califórnia, no UFC 311.

Empolgado após a vitória, Malhadinho pegou o microfone e desafiou Ciryl Gane, número 2 do ranking e ex-campeão interino da divisão. Ele também aproveitou a ocasião e se solidarizou com as vítimas dos incêndios em Los Angeles.

"Primeiramente, vamos lá Las Vegas! Me desculpem, Los Angeles (risos). Amo vocês, Los Angeles! Minhas condolências às vítimas (dos incêndios) de Los Angeles. Vim para dar um show. E Ciryl Gane, não corra de mim novamente. Estou aqui pronto para você, guerreiro! França vs Brasil, onde você quiser! E quero um bônus, Dana!", comentou o lutador baiano.

Além da atuação exuberante no octógono, Malhadinho teve um aditivo financeiro considerável. O lutador foi agraciado com um bônus de performance, no valor de 50 mil dólares.

Moicano fica pelo caminho

Na luta principal da noite, valendo o cinturão do peso-leve, o brasileiro Renato Moicano, que teve que pegar a luta de última hora, acabou derrotado pelo campeão Islam Makhachev com um triângulo de mão ainda no primeiro round.