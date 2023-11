Jailton Malhadinho vence luta principal do UFC São Paulo | A TARDE

O baiano Jailton Almeida Malhadinho deu mais um importante passo no mundo do MMA. Na noite de sábado, 4, ele venceu o americano Derrick Lewis, na luta principal do UFC São Paulo. Ao final dos cinco rounds, Malhadinho venceu por decisão unânime dos juízes.

"Ele falou que ia ter porrada. Falei para vocês que ia dar um show. Concluí a missão. Gostaram do show galera? A gente pegou a luta faltando 21 dias e sabíamos do poder de nocaute do Derrick Lewis. TInha que esperar o timing certo para não pegar a mão dele. Mostrei que consigo lutar cinco rounds, pode vir quem vier. Estou pronto. Quero lutar contra Ciryl Gane. Cheguei para ficar, não quero ser só mais um. É Deus na frente, murro na cabeça e amasso no chão", disse Malhadinho no octógono.

Maior nocauteador na história do UFC, Lewis surpreendeu com grande resistência, mas não teve chances contra o brasileiro. Com a trocação anulada, o norte-americano foi persa fácil do rival.



O triunfo confirma a franca ascensão de Malhadinho no peso pesado (até 120,2kg.). O resultado mantém a invencibilidade do lutador na organização e aproxima o atleta da sonhada disputa de cinturão.