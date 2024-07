Janderson desabafa após marcar gol da vitória: "Estava precisando"

Janderson tira selfie após o jogo contra o Fluminense - Foto: Divulgação | EC Vitória

Fora de casa, o Vitória venceu o Fluminense por 1 a 0 com gol do carioca Janderson. A partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro foi realizada no Maracanã, na noite desta quinta-feira, 27. O resultado tirou o Vitória da zona de rebaixamento da competição.

Em entrevista após a partida, Janderson lembrou que estava lesionado e marcou um gol importante no momento em que ele e o Vitória estavam precisando.

“Primeiramente eu quero agradecer a Deus por me abençoar com esse gol, estava precisando muito. Eu estava lesionado, eu estava parado para tratar do meu tendão e voltei hoje, na minha terra, onde eu nasci, e papai do céu me abençoou com esse gol, feliz demais e recuperado. Para a próxima partida vamos manter nosso pé no chão, domingo tem mais uma batalha. Se Deus quiser, vamos conquistar mais três pontos e manter nosso time na parte de cima”, disse Janderson ao Sportv.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Athletico-PR, no domingo, 30, às 18h30, no Barradão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.