Japão x Brasil: Escalação inédita, onde assistir e arbitragem

Ancelotti em treino da Seleção Brasileira - Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 e encontrou um time que funciona - para Ancelotti, então, é hora de mudar. Com uma escalação composta por oito jogadores que não foram titulares no primeiro amistoso, a Canarinha entra em campo nesta terça-feira, 14, contra o Japão, em Tóquio, no último da Data Fifa, variando ainda mais as opções para a Copa do Mundo.

A bola rola às 7h30 e promete muita novidade no sexto jogo da Seleção Brasileira sob o comando de Carletto e antepenúltimo no ano, faltando ainda mais dois amistosos contra times africanos em novembro.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV e no YouTube pela Ge TV.

Prováveis escalações

Carletto prometeu fazer testes - e com certeza pretende cumprir. Mudando quase todos os titulares que enfrentaram a Coreia do Sul no primeiro jogo, com apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr seguindo no time, o italiano vem treinando com uma escalação cheia de novidades.

Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

A escalação do Brasil foi a utilizada por Ancelotti no treino da véspera do jogo, na segunda-feira, 13.

Arbitragem