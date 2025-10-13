Menu
HOME > ESPORTES
AMISTOSOS DA COPA

Japão x Brasil: Escalação inédita, onde assistir e arbitragem

Os times se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 7h30, em amistoso pré-Copa do Mundo

Marina Branco

Por Marina Branco

13/10/2025 - 14:15 h
Ancelotti em treino da Seleção Brasileira
Ancelotti em treino da Seleção Brasileira -

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 e encontrou um time que funciona - para Ancelotti, então, é hora de mudar. Com uma escalação composta por oito jogadores que não foram titulares no primeiro amistoso, a Canarinha entra em campo nesta terça-feira, 14, contra o Japão, em Tóquio, no último da Data Fifa, variando ainda mais as opções para a Copa do Mundo.

A bola rola às 7h30 e promete muita novidade no sexto jogo da Seleção Brasileira sob o comando de Carletto e antepenúltimo no ano, faltando ainda mais dois amistosos contra times africanos em novembro.

Leia Também:

Seleção Brasileira mostra evolução com Ancelotti na goleada em cima da Coreia do Sul
Maior venda da história do Bahia é titular por seleção pela 1ª vez
Copa do Mundo 2026: seleção que quase evitou o 7 a 1 garante vaga

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV e no YouTube pela Ge TV.

Prováveis escalações

Carletto prometeu fazer testes - e com certeza pretende cumprir. Mudando quase todos os titulares que enfrentaram a Coreia do Sul no primeiro jogo, com apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr seguindo no time, o italiano vem treinando com uma escalação cheia de novidades.

Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

A escalação do Brasil foi a utilizada por Ancelotti no treino da véspera do jogo, na segunda-feira, 13.

Arbitragem

  • Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)
  • Assistente 1: Kyunyong Park (KOR)
  • Assistente 2: Jongpil Jang (KOR)

