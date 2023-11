Jefferson Beltrão comemora retorno da Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

O diretor da A TARDE FM, Jefferson Beltrão prestigiou os competidores da Travessia Mar Grande-Salvador, realizada na manhã deste domingo, 19, pelo Grupo A TARDE e parceiros. Ele conversou com a equipe do Portal A TARDE e comentou sobre o feedback que recebeu ao retorno da travessia, que sofreu um hiato de seis anos e retornou em 2023 para a sua 53ª edição.



O radialista parabenizou o grupo, os organizadores e os competidores, que fizeram o possível para este projeto acontecer. Além disso, Jefferson comentou sobre a satisfação que ele notou no rosto das pessoas presentes no Porto da Barra, onde estava localizada a linha de chegada.

“Eu mal cheguei para anteceder a chegada dos primeiros competidores e eu percebi que está radiante no rosto das pessoas. Com quem eu conversei, todos estavam satisfeitos e contentes com o retorno desta prova, que é centenária. O Grupo A TARDE, os organizadores e os competidores estão de parabéns." disse o jornalista

Além disso, o mesmo comentou sobre a importância desde retorno, uma vez que é uma competição centenária e uma das mais tradicionais da modalidade no mundo.

"É muito bom que a gente resgate uma prova tão importante como essa, no mar aberto. Eu estou muito feliz de participar de alguma forma da organização, porque foi o Grupo A TARDE que resolveu investir novamente em eventos de porte como esse. Então eu estou muito feliz, parabéns a todos!” finalizou o diretor da A TARDE FM

A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE e Ambiance Esporte e Eventos, com produção da Vira Mundo, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, Tia Sônia e Hammered, patrocínio do Faz Atleta, Governo da Bahia, FEDEX, Powerade e Crystal e parceria com a Prefeitura de Vera Cruz.

O primeiro a atravessar a linha de chegada na categoria masculina foi Renan, com o tempo de 1:55:49, que comemorou o seu título na competição. Já no feminino, Victoria, de 15 anos, completou com um tempo de 2:03:04, que apesar dos desafios no início da prova, também conseguiu o seu título inédito. Saiba mais sobre os vencedores.

PREMIAÇÃO

Receberão medalha de participação todos os atletas que completarem a prova. Receberão Troféu os 03 primeiros colocados de cada categoria masc e fem. Os 05 primeiros colocados do geral masculino e feminino receberão Troféu + premiação em dinheiro + kit hammerhead + kit Tia Sônia. Troféu para os 05 primeiros colocados masters masc e fem + premiação em dinheiro + kit hammerhead.

*Estagiária sob supervisão de Daniel Genonadio e Marcos Valença