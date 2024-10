Jequié anuncia renovação de contrato com Jayme Brandão, ex-Bahia

Jayme Brandão chegou ao Jipão em 2024 - Foto: Divulgação / ADJ

Com a temporada de 2025 se aproximando, a diretoria da Associação Desportiva Jequié (ADJ) anunciou a renovação do contrato do gerente de futebol Jayme Brandão. Este será o segundo período de Jayme no comando do Jipão, após uma campanha que resultou em um 4º lugar no Campeonato Baiano de 2024 e garantiu a inédita vaga na Série D do ano que vem.

Jayme Brandão traz uma bagagem sólida para o clube, acumulando 17 anos de experiência no Esporte Clube Bahia, desempenhando diversas funções. “Fiquei muito feliz com o convite para retornar à ADJ, pois é um clube que conheço, sei da índole das pessoas que o comandam e que me dão autonomia para trabalhar”, disse ele sobre sua volta.

Em relação aos desafios que a temporada 2025 apresenta, Jayme expressou otimismo. “Será um ano de grande expectativa para repetir ou melhorar o desempenho no estadual e buscar surpreender na Série D, mas para isso precisamos muito do apoio da torcida e da cidade de Jequié. A ADJ representa quase 200 mil habitantes e temos a responsabilidade de honrar essa camisa”, destacou.

O presidente da ADJ, Leur Lomanto Júnior, também comentou sobre a importância do retorno de Jayme. “O retorno de Jayme é fundamental, pois construímos uma relação de muito trabalho e confiança com ele em 2024 e o resultado foi positivo. Quero avançar em 2025 e o nosso planejamento já está em andamento”, afirmou.

Brandão já iniciou os primeiros passos para o próximo ano, colaborando com o vice-presidente e diretor de futebol, Camilo Barbosa. “Já estou trabalhando há alguns dias, abrindo algumas frentes de trabalho, como definição da comissão técnica, renovações de atletas de 2024, contato com novos jogadores, melhoria da estrutura física da ADJ, parcerias e patrocínios, dentre outras ações. Temos muito a fazer e evoluir”, concluiu o gerente de futebol.