Flamengo afirma que atacante foi alvo de racismo na Arena do Grêmio

Carlinhos durante a chegada do Flamengo na Arena do Grêmio - Foto: Reprodução / Instagram / @flamengo

O atacante Carlinhos, do Flamengo, teria sido alvo de ofensas racistas da torcida do Grêmio, durante a partida na Arena Gremista, em Porto Alegre, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Em nota, o clube carioca afirma que o atleta ouviu as injúrias quando saía do campo após ter sido expulso durante o segundo tempo de jogo.

Ainda de acordo com o comunicado, Carlinhos escutou sons de torcedores gremistas imitando um macaco. O rubro-negro carioca informou que em um vídeo divulgado nas redes sociais foi possível escutar com nitidez um torcedor falar a palavra "macaquinho".



Grêmio se pronuncia sobre o caso

Também através de comunicado oficial, o Grêmio diz que realizou a identificação do torcedor, que negou as acusações. O Tricolor gaúcho reafirma o compromisso no combate ao racismo no futebol e afirma estar à disposição das autoridades para esclarecer o ocorrido. O clube optou em preservar a identidade do torcedor, que acompanha os jogos do Grêmio sempre próximo ao túnel dos vestiários.