João Fonseca perde para australiano e cai no Masters 1000 Toronto

João Fonseca caiu na estreia do Masters 1000 de Toronto - Foto: Glyn Kirk / AFP

Um dos principais nomes do tênis brasileiro, João Fonseca caiu na estreia do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, nesta tarde de segunda-feira, 28. O jovem tenista de 18 anos foi derrotado para o australiano Tristan Schoolkate, número 103 do mundo.

Fonseca foi superado por Schoolkate pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7 a 5) e 6/4. Atualmente 49º no ranking da ATP, o brasileiro vai perder posições com a eliminação em Toronto. O australiano, por outro lado, venceu um atleta top-50 pela primeira vez na carreira.

"Estou muito feliz com o resultado. Joguei bem e deixei a partida perigosa para o João. Ele é muito novo, mas já está estabilizado no circuito", comentou Tristan Schoolkate após derrotar Fonseca.

Esta foi a sexta participação de João Fonseca em torneios Masters 1000, a quinta na atual temporada. A melhor campanha dele até agora foi em Miami, quando chegou na terceira rodada e perdeu para o australiano Alex de Minaur.

Próximos compromissos de João Fonseca

João Fonseca deve voltar às quadras novamente na América do Norte. O brasileiro segue no circuito das quadras duras e deve participar do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Este torneio antecede o último Grand Slam de 2025, o US Open, que começa em agosto na cidade norte-americana de Nova Iorque.