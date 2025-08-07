João Fonseca vai disputar torneio com maior premiação da história

João Fonseca vai estrear no US Open 2025 que terá premiação recorde no tênis mundial - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

O US Open 2025 anunciou na última quarta-feira, 6, um aumento de 20% na premiação total, que saltou de US$ 75 milhões para US$ 90 milhões, estabelecendo um novo recorde entre os torneios de tênis. O aumento será de 39% em relação a última edição.

A competição será disputada entre os dias 24 de agosto e 8 de setembro, em Nova York, e marcará a estreia profissional de João Fonseca no Grand Slam americano.

Homens e mulheres terão premiação igual no simples

A premiação será igual entre homens e mulheres nas chaves de simples. Todos os 128 tenistas que disputarem a primeira rodada receberão US$ 110 mil, enquanto quem avançar à segunda fase garantirá US$ 154 mil. O campeão do torneio vai embolsar impressionantes US$ 5 milhões.

| Foto: Marcello Góis



João Fonseca fará sua estreia como profissional

João Fonseca, número 49 do ranking da ATP e melhor tenista brasileiro da atualidade, completa 19 anos poucos dias antes do início da competição. Campeão juvenil do US Open em 2023, o brasileiro terá sua primeira experiência profissional em Flushing Meadows.

Em sua curta trajetória nos Grand Slams, João já mostrou força: foi até a terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon, e venceu Andrey Rublev (ex-top 10) na estreia do Aberto da Austrália, parando na rodada seguinte.