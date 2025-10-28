João Fonseca vence de virada na estreia do Masters 1000 de Paris

Com a vitória desta terça, João soma 50 pontos, tornando-se o número 28 do mundo - Foto: Fabrice COFFRINI/AFP

Dois dias após conquistar o ATP 500 de Basileia, o jovem tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Paris, derrotando de virada o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.

A vitória na estreia do torneio em Paris marca o início da campanha de Fonseca, que busca alcançar seu maior feito em torneios desse nível.

Durante a partida, João Fonseca mostrou consistência e habilidade, especialmente no terceiro set, onde dominou o jogo e garantiu a vitória.

Fonseca está vivendo o melhor momento da carreira e busca continuar sua trajetória de sucesso no Masters 1000 de Paris.

O brasileiro agora se prepara para enfrentar o russo Karen Khachanov, o 14º do mundo e semifinalista no ano passado, na segunda rodada do torneio, as 16h30 desta quarta, 29.

Subiu no ranking

Com a vitória desta terça, João Fonseca soma 50 pontos, tornando-se o número 28 do mundo, passando quatro adversários no ranking provisório, que já conta os pontos da semana, e assume a 24ª colocação no momento.

O holandês Tallon Griekspoor, o italiano Luciano Darderi, o grego Stefanos Tsitsipas e o francês Ugo Humbert já estão fora da chave do Masters 1.000 e não podem passar o brasileiro.